Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saral "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah'ın lütfu, Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle geldim. Yerimde olabilecek çok daha kıymetli insanlar var" dedi.

03.03.2025 13:17
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral katıldığı TV100 canlı yayınında birbirinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YERİMDE OLABİLECEK ÇOK DAHA DEĞERLİ İNSANLAR VAR"

Saral "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah'ın lütfu, Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymetli, çok daha değerli insanlar var" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 34 TANE BAŞDANIŞMANI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 tane başdanışmanı olduğunu söyleyen Saral, bu durumun abartılacak bir yanı olmadığını savundu.

Erdoğan\'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim

Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • VillaUmut:
    Allah’ın lütfu mu? Bizi kimler yönetiyor abi bu nedir ya.. Bi’ bitmediniz. 203 27 Yanıtla
    Mehmet Demir:
    villaumut senin gibilerde bitmedi 0 6
  • Tony Montana:
    SENDE PAŞA OL BENDE OLAYIM HEPİMİZ PAŞA OLALİM 187 11 Yanıtla
    Ff23452345:
    ?????????????? 0 0
  • şakir:
    erdogan bunlara ne danısıyor cok merak edıyorum 191 7 Yanıtla
    Mehmet Kaya:
    seni tebrik ederim bu zamana kadar gördüğüm en güzel yazım şekli cevap şekli 0 0
  • mustafa sagdic:
    aslında Ülkenin özeti bu. 167 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Liyakatsiz işlerine Allahı da karıştırıyorlar. Hak ederek gelmediğinin farkındasın o zaman kabul etmeseydin yada şimdi istifa edebilirsin seni tutan yok. Ama tabi bu işin duyusal yönü daha kuvvetli köşeyi dönmeceler dururken şimdi sırası mı gururlu onurlu bir şekilde davranmak. 160 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    vallaha da billaha da hakkım haram olsun.Hani muslumansiniz ya. son bir kişi bile olsa hakkını helal etmeden cennete göremeyeceksiniz ya. işte o son kişi benim etmeyecegim 118 8 Yanıtla
  • 205622:
    ağam seni uygun görmüş bide büyük elçilik yapıştırdımi ardına cif maas senin bişey yapmana gerek yok zaten seni tanıyanlar uygun görmüş oraya 100 5 Yanıtla
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