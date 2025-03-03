Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral katıldığı TV100 canlı yayınında birbirinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Saral "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah'ın lütfu, Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymetli, çok daha değerli insanlar var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 tane başdanışmanı olduğunu söyleyen Saral, bu durumun abartılacak bir yanı olmadığını savundu.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (20)