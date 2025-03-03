Erdoğan\'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim

Politika

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral katıldığı TV100 canlı yayınında birbirinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YERİMDE OLABİLECEK ÇOK DAHA DEĞERLİ İNSANLAR VAR"

Saral "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah'ın lütfu, Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymetli, çok daha değerli insanlar var" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 34 TANE BAŞDANIŞMANI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 tane başdanışmanı olduğunu söyleyen Saral, bu durumun abartılacak bir yanı olmadığını savundu.