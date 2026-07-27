Erdoğan ve Senegal lideri görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Senegal lideri görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Faye arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirterek, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini de, Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Senegal lideri görüştü - Son Dakika

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