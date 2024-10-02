Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket - Son Dakika
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Politika

Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

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Türkiye'de erken seçim tartışmalarının gölgesinde yapılan son anketten muhalefetin keyfini kaçıracak sonuçlar çıktı. Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yönelttiği ankette yüzde 72 "Evet" oyu verirken, "Hayır" oyu verenlerin oranı ise yüzde 23,1 olarak tespit edildi.

02.10.2024 09:07  Güncelleme: 09:25
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Metropoll Araştırma'nın son anketine göre, Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72.

"Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıtlarda en yüksek oranlar, en büyük muhalefet partileri olan CHP, DEM Parti ve İYİ Parti seçmenleri arasında çıktı.

CHP'LİLERİN YÜZDE 75'İ "EVET" DEDİ

DEM Partililerin yüzde 81.4'ü, CHP'lilerin de yüzde 75'i bu soruya 'evet' yanıtını verdi. İYİ Partililerin de yüzde 75'i muhalefet boşluğu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Muhalefet boşluğu olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 23.1 olarak ölçüldü. Buna göre CHP'lilerin yüzde 25'i muhalefet boşluğu olmadığını düşünüyor. Bu oran AK Parti'de yüzde 26.2, MHP'lilerde yüzde 26, İYİ Partilerde yüzde 23.9, DEM Partilerde yüzde 14 olarak hesaplandı.

Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

MetroPOLL, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • VURKAÇOĞLU:
    Erken seçim kesin olmalı nedenmi herşey sarpa sarmış durumda ekonomi,adalet,eğitim,SGK sistemi vs herşey alt üst olmuş durumda. 112 142 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Bu ülkede en kolay siyaset yapmak muhalefet partisi olmak. Davetler Toplantılar Yemekler Şan şöhret ün.. Hiç bir sorumluluk yok ama mangalda kül bırakmıyorsun insanlara başarılı bir siyasetçiyim imajı veriyorsun.. 155 21 Yanıtla
  • onur pari:
    Anketler Akp'yi gösterseydi haftaya erken seçim olurdu. Başlıkta laf cambazlığı :) 87 72 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    rahmetli kamer genç gibi biri lazım tek başına muhalefetti allah rahmet eylesin 56 60 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    bir ülkede 22 yıl bir parti iktidar oluyorsa ya çok başarılı dir yada muhalefet yoktur bana göre 2 Side doğrudur bizim muhalefet tatil,kayak,rakı, balık Paris seyahati,dans, konser, tiyatro, heykel ve en son kedi cenazesi akan göz yaşı dökerek tamamen boş işler ile yürümesi millet de secmiyor 91 16 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    İstanbul seçimleri içinde anketleriniz böyle diyordu 59 36 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    at yalanı......... inananı.Medropol araştırma yapmış .Hadi oradan. 38 29 Yanıtla
  • Muhammet Hayri:
    Tamama en yalan. Ulan ülke bitmiş halde hala manüple ediyorsunuz 31 32 Yanıtla
  • Hüseyin Kaplan:
    anket sorusuna bakarmısınız muhalefet boşluğu varmı? peki o anketçi neden şu şekilde sormadı birdahaki seçimde hangi partiye oy verirsiniz anket şirketini araştırın malum partiye ye yakınlığıyla biliniyor 23 20 Yanıtla
  • pandoracı:
    Mualefet boşluğu chp nezdinde özgür bey için düşünülebilir ama seçim oldugunda o boşluk zaten ya mansur başkanla yada ekrem başkanla fazlası ile doldurulacak özgür bey aday olmayacagı için,gönlüm geçmişin hesabını sorabilecek bir başkanın aday olmasından yana!ihaleler,15 temmuz,yargı,17/25 ,128 milyar dolar,suriyeliler ve afganlar meselesi,tarikatlat gibi konuların üzerine gidecek bir başkan lazım bu ülkeye. 20 19 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket - Son Dakika
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