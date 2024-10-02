Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

Politika

Yapıcıoğlu\'ndan Özel\'i küplere bindirecek sözler: CHP\'nin 6 okuna bu da eklenir mi?

Metropoll Araştırma'nın son anketine göre, Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72.

"Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıtlarda en yüksek oranlar, en büyük muhalefet partileri olan CHP, DEM Parti ve İYİ Parti seçmenleri arasında çıktı.

CHP'LİLERİN YÜZDE 75'İ "EVET" DEDİ

DEM Partililerin yüzde 81.4'ü, CHP'lilerin de yüzde 75'i bu soruya 'evet' yanıtını verdi. İYİ Partililerin de yüzde 75'i muhalefet boşluğu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Muhalefet boşluğu olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 23.1 olarak ölçüldü. Buna göre CHP'lilerin yüzde 25'i muhalefet boşluğu olmadığını düşünüyor. Bu oran AK Parti'de yüzde 26.2, MHP'lilerde yüzde 26, İYİ Partilerde yüzde 23.9, DEM Partilerde yüzde 14 olarak hesaplandı.