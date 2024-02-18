Erzincan'daki maden sahasında olumsuzluk tespit edilmedi - Son Dakika
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Politika

Erzincan'daki maden sahasında olumsuzluk tespit edilmedi

Erzincan\'daki maden sahasında olumsuzluk tespit edilmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yapılan analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı. Toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanlar belirlendi ve sızdırmazlık şartları sağlandı.

18.02.2024 20:41
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasındaki çalışmaları devam ederken, yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasının hemen ardından bölgeye sevk ettiği 8 teknik ekibin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğü belirtildi. Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderildiği, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Su ve toprağın yanı sıra bölgedeki hava kalitesinin de, 2'si tesis yakınında, 4'ü İliç'te olmak üzere toplam 6 hava kalitesi izleme istasyonunda sürekli takip edildiği, hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi. Bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanların belirlendiği, mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlandığı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan alana transferinin başladığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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