Erzurum\'a Yeni Stat: İlk Kazma 19 Ağustos\'ta

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Erzurum'da Öğretmenevi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısında Erzurum"a yakılacak yeni stadın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, ihale sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, hedeflerinin 19 Ağustos'ta ilk kazmanın vurulması olduğunu söyledi.

"Stadın, Erzurum'a vaat edilmesini özellikle istedim"

Erzurum'a yapılacak yeni stadın ilk kez AK Parti Erzurum İl Kongresi'nde gündeme geldiğini belirten Tekin, stadın konuşma metnine kendi talebiyle eklendiğini ifade etti. Bakan Tekin, "Erzurum Stadı konusu ilk defa AK Parti Erzurum İl Kongresi'nde gündeme geldi. Kongre öncesinde konuşma metnini incelerken stadın konuşma metninde olmadığını gördüm. Aradım ve stadın konuşma metnine eklenmesini, Erzurum'a vaat edilmesini özellikle istedim. Ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanımız da stadın müjdesini verdi. O günden itibaren bu konu sürekli bizim gündemimizde" dedi.

"Süreç planlandığı şekilde ilerliyor"

Yaklaşık 6 milyar 300 milyon liralık yatırımın belirli aşamalardan geçmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, yatırım programına alınmasının hemen yapım anlamına gelmediğini söyledi. Tekin, "Bir işin yatırım programına alınması demek, o işin hemen yapılması anlamına gelmiyor. Bu kadar büyük işlerde sadece proje ihalesi bile aylar sürebiliyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi Nisan ayı itibarıyla proje ihalesinin tamamlanması ve projelendirme çalışmalarının başlaması planlandı. Haziran ayı itibarıyla proje revize işlemleri tamamlandı ve ardından genel ihale süreci başladı" diye konuştu.

"Hedefimiz 19 Ağustos'ta ilk kazmayı vurmak"

Stadın yapım sürecinde herhangi bir aksama olmadığını belirten Bakan Tekin, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından çalışmaların başlayacağını söyledi.

Tekin, "Şu anda süreçte aksayan bir durum yok. Bu, rutin olarak işlemesi gereken bir süreç. Yaklaşık 6 milyar 300 milyon liralık bir bedelle ihalesi yapılacak bir işten bahsediyoruz. Bir iş satın aldığınız zaman yasal itiraz sürelerini ve hukuki süreçleri işletmek zorundasınız. Hedefimiz 19 Ağustos'ta kazmanın vurulmasını sağlayacak takvimi hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.