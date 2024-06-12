Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Politika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde "Belediye Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda meclis üyelerine görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile hakları anlatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yalnızca bugünü değil geleceği de planlayarak birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Erzurum inşa etmeye devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır belediyecilik anlayışımızla yeni projeler geliştirmeye, şehrimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. Toplantımıza iştirak eden kıymetli belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyor, muvaffakiyetler diliyorum." dedi. - ERZURUM