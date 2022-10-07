AK Parti Belde Başkanı Mehmet Kaptan ve yönetimi MHP Belde Teşkilatı'nı ziyaret etti. Her iki partinin belde teşkilat yönetimlerinin hazır bulunduğu ziyarette istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda beldede Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Esenköy'de Cumhur İttifakı istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

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