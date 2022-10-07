Esenköy'de Cumhur İttifakı istişare toplantısı yaptı - Son Dakika
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Esenköy'de Cumhur İttifakı istişare toplantısı yaptı

07.10.2022 13:23
Esenköy'de Cumhur İttifakı istişare toplantısı yaptı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde AK Parti ve MHP belde teşkilatları istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde AK Parti ve MHP belde teşkilatları istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Belde Başkanı Mehmet Kaptan ve yönetimi MHP Belde Teşkilatı'nı ziyaret etti. Her iki partinin belde teşkilat yönetimlerinin hazır bulunduğu ziyarette istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda beldede Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Esenköy, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Esenköy'de Cumhur İttifakı istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenköy'de Cumhur İttifakı istişare toplantısı yaptı - Son Dakika
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