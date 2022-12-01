Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sert gönderme - Son Dakika
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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sert gönderme

01.12.2022 14:36

Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından sert sözlerle yüklendi. Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" ifadelerini kullandı. Baykal'ın cümlesindeki "Kazayla kazanırsa" detayı dikkatlerden kaçmadı.

Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, son dönemde siyaset sahnesine daha fazla dahil oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Aslı Baykal, bu sefer durumu biraz daha ileriye götürdü.

"KAZAYLA KAZANIRSA KAPÜTÜLASYONLARI DA İLAN EDER"

Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazaylakazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" dedi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu seferki çok farklı

"TEK ORTAK NOKTALARI ERDOĞAN GİTSİN"

6'lı masaya da eleştirilerde bulunan Aslı Baykal, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu" diye konuştu.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu seferki çok farklı
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Son Dakika Politika Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sert gönderme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sert gönderme - Son Dakika
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