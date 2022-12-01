Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, son dönemde siyaset sahnesine daha fazla dahil oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Aslı Baykal, bu sefer durumu biraz daha ileriye götürdü.
Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazaylakazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" dedi.
6'lı masaya da eleştirilerde bulunan Aslı Baykal, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sert gönderme - Son Dakika