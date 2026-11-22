Eski MHP Korkuteli İlçe Başkanı Yapılmışev tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP'nin eski Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybetti. 2017'de ilçe başkanlığına atanan Yapılmışev, 2020'de seçildi ve Nisan 2025'te MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş'in başdanışmanı oldu.
Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2017'de MHP Korkuteli İlçe Başkanlığına atanan Yapılmışev, 2020'de yapılan kongrede delegelerin oylarıyla başkan seçilmişti. 2023'te yeniden güven tazeleyen Yapılmışev, Nisan 2025'te ilçe başkanlığı görevini devrederek, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş'in başdanışmanı olmuştu. Yapılmışev, Antalya İl Teşkilatı'nda görev üstlendikten sonra da avukatlık mesleğini Korkuteli'nde sürdürmüştü.
Kaynak: İHA
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