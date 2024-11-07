AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Eskişehir'e 2 bin 394 konut yapılacağını duyurdu.
Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak sosyal konutların Eskişehir'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Albayrak, "Hayırlı olsun Eskişehir! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Eskişehir'imize yapılacak olan 2394 konut hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza, kıymetli bakanımıza ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz" diye belirtti.
Eskişehir'e yapılacak olan konutlar ve ihale tarihleri şu şekilde:
Merkez 900+900 Konut - İhale Tarihi 1. Etap 25.02.2025 2. Etap - 26.02.2025
Günyüzü 120 Konut - İhale Tarihi 19.02.2025
Han 188 Konut - İhale Tarihi 28.02.2025
Mahmudiye 98 Konut - İhale Tarihi 20.02.2025
Mihalgazi 100 Konut - İhale Tarihi 10.02.2025
Seyitgazi 88 Konut - İhale Tarihi Mart 2025 - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Eskişehir'e 2.394 Sosyal Konut Yapılacak - Son Dakika
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