Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan "Avrasya Bozkırında Eski Türkler" konulu konferans - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan "Avrasya Bozkırında Eski Türkler" konulu konferans

06.03.2022 18:48
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan "Avrasya Bozkırında Eski Türkler" konulu konferans

Eskişehir Ülkü Ocakları, 2021-2022 yılı Yunusemre Akademisi kapsamında "Avrasya Bozkırında Eski Türkler" konulu konferans düzenledi.

Eskişehir Ülkü Ocakları, 2021-2022 yılı Yunusemre Akademisi kapsamında "Avrasya Bozkırında Eski Türkler" konulu konferans düzenledi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy'un gündeme dair konuşması ile devam etti. Düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, 'Avrasya Bozkırında Eski Türkler' konulu bilgilendirmelerde bulundu. Taşağıl, genel Türk tarihi ve Orta Asya anıları gibi farklı konu başlıkları hakkında katılımcılara açıklamalarda bulundu.

Programa; Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, MHP ve MYK Üyesi Bülent Maşaoğlu, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan Avrasya Bozkırında Eski Türkler konulu konferans
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan Avrasya Bozkırında Eski Türkler konulu konferans

YORUMLAR
500
Vergi Dairesi Başkanı Çelik'ten EOSB'ye ziyaret Vergi Dairesi Başkanı Çelik'ten EOSB'ye ziyaret KAYIP OLARAK ARANIRKEN KANALDA ÖLÜ BULUNDU KAYIP OLARAK ARANIRKEN KANALDA ÖLÜ BULUNDU

Hasan Polatkan, Ülkü Ocakları, Eskişehir, Avrasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan 'Avrasya Bozkırında Eski Türkler' konulu konferans - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
18:12 Şamil Tayyar, hem fahiş fiyatları hem de partisini eleştirdi: Çözüm üretemiyorsak siyasi faturası ağır olur
18:07 Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık
18:04 Abdullah Avcı, 24 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet yaşamak istiyor
17:59 Dev derbiye dakikalar kaldı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
17:54 Hasan Koni'den canlı yayında tepki çeken sözler: Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor, ama Avrupa'ya gidiyorlar
17:40 Mariupol'de geçici ateşkes başladı! Sivillerin tahliyeleri durduruldu
17:31 Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil ve İrfan Can'a tavsiye: Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 19:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan "Avrasya Bozkırında Eski Türkler" konulu konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement