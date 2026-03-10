Esme Çayır'ın Cenazesi Defnedildi

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın vefat eden annesi Esme Çayır'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

Esme Çayır için Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Abbaslar Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Remzi Çayır ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Esme Çayır'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, partililer, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.