Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, mazbatasını aldı - Son Dakika
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Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, mazbatasını aldı

11.05.2022 13:07
Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, mazbatasını aldı

Kırşehir'de, 4 dönemdir Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı görevini yürüten Bahamettin Öztürk, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerden sonra 5. dönem için mazbatasını alarak görevine başladı.

Kırşehir'de, 4 dönemdir Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı görevini yürüten Bahamettin Öztürk, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerden sonra 5. dönem için mazbatasını alarak görevine başladı.

2005 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevini alan Bahamettin Öztürk, Esnaf Odaları Birlik salonunda yapılan seçimlerin ardından yeniden başkanlık vizesini almıştı. Bugün Kırşehir Adalet Sarayına giderek mazbatasını alan birlik başkanı kendisine bağlı olan oda temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 1996 yılından bu yana Kırşehir Terziler, Konfeksiyoncular ve Kunduracılar Odası Başkanlığını, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinde 1996 yılından itibaren başkanvekilliği, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürmekte olan Öztürk, "5. Dönemimizde esnaf ve sanatkarımızın birlik ve bütünlüğü için çalışmalar sürdüreceğiz. Kırşehir'de hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz var. Bizlerin yanında olan ve olmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

4 yıllığına daha görev alan Öztürk, 18 meslek odasından teşekkül eden Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği seçimlerine tek listeyle girmiş seçimlerde 136 delege oy kullanmıştı. - KIRŞEHİR

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Esnaf ve Sanatkarlar, Kırşehir, Kredi, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, mazbatasını aldı - Son Dakika


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