Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlgiyle karşılanan Erbakan, "Tekirdağ'da da, Çerkezköy'de de 1 Nisan'dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah'la başlatacağız" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelerek halkla buluştu. Burada kısa bir konuşma yapan Erbakan, "İnşallah Çerkezköy'deki çalışmalarınızın da bereketli olmasını, zaferle sonuçlanmasını ve Çerkezköy'deki çalışmalarınızın da 1 Nisan'dan itibaren ahlaklı belediyecilikle noktalanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Buradaki Çerkezköy Belediye Başkan Adayımıza da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza da başarılar diliyorum. İnşallah Tekirdağ'da da, Çerkezköy'de de 1 Nisan'dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah'la başlatacağız" diye konuştu.
Çerkezköy Belediye Başkan Adayı'nın Mehmet Çakı olduğunu ifade eden Erbakan, Tekirdağ ve tüm ilçelerde ahlaklı belediyecilik anlayışı için halktan destek istedi. Erbakan buradaki konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine hareket etti. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › Politika › Fatih Erbakan, Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi'nin belediyecilik dönemini başlatacağını açıkladı - Son Dakika
İran'da düzenlenen İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. Toplam 25 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde, başkent Tahran'da katılım oranı yüzde 25, Kum'da yüzde 49,7, İlam'da yüzde 55, Sistan ve Belucistan'da yüzde 43, Rezevi Horasan'da yüzde 40, Loristan'da yüzde 47 olarak belirlendi. Oylama süresi ise 16 saat olarak gerçekleşti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldiANTALYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Babacan, Lüleburgaz, Çorlu ve diğer ilçelerde vatandaşları selamladı, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve seçim ofisi açılışlarına katıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sidre Mahallesi'nde uygun olmayan şartlarda yaşayan engelli Fatime ve Mustafa Mengi kardeşlere yeni bir ev kazandırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?