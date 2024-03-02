Fatih Erbakan, Tekirdağ\'da Yeniden Refah Partisi\'nin belediyecilik dönemini başlatacağını açıkladı

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlgiyle karşılanan Erbakan, "Tekirdağ'da da, Çerkezköy'de de 1 Nisan'dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah'la başlatacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelerek halkla buluştu. Burada kısa bir konuşma yapan Erbakan, "İnşallah Çerkezköy'deki çalışmalarınızın da bereketli olmasını, zaferle sonuçlanmasını ve Çerkezköy'deki çalışmalarınızın da 1 Nisan'dan itibaren ahlaklı belediyecilikle noktalanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Buradaki Çerkezköy Belediye Başkan Adayımıza da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza da başarılar diliyorum. İnşallah Tekirdağ'da da, Çerkezköy'de de 1 Nisan'dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah'la başlatacağız" diye konuştu.

Çerkezköy Belediye Başkan Adayı'nın Mehmet Çakı olduğunu ifade eden Erbakan, Tekirdağ ve tüm ilçelerde ahlaklı belediyecilik anlayışı için halktan destek istedi. Erbakan buradaki konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine hareket etti. - TEKİRDAĞ