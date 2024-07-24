FBI Direktörü: Trump'a düzenlenen suikast girişiminde saldırgan mitingden önce dron uçurdu - Son Dakika
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Politika

FBI Direktörü: Trump'a düzenlenen suikast girişiminde saldırgan mitingden önce dron uçurdu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminde saldırganın mitingden 2 saat önce alanda yaklaşık 11 dakika boyunca dron uçurduğunu belirtti. Ayrıca, saldırganın 1963'te eski Başkan John F. Kennedy'ye suikast düzenleyen Lee Harvey Oswald'ın Kennedy'den ne kadar uzakta olduğunu araştırdığı ortaya çıktı.

24.07.2024 20:23
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminde saldırganın mitingden 2 saat önce alanda yaklaşık 11 dakika boyunca dron uçurduğunu belirterek, 6 Temmuz'da ise 1963'te eski Başkan John F. Kennedy'ye suikast düzenleyen Lee Harvey Oswald'ın Kennedy'den ne kadar uzakta olduğunu araştırdığını belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nde eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair soruları yanıtladı. Wray, "Eski başkana yönelik suikast girişimi demokrasimize ve demokratik sürecimize yönelik bir saldırıydı ve hiçbir türden siyasi şiddete, özellikle de bu büyüklükte aşağılık bir hesaplaşmaya müsamaha göstermeyeceğiz ve göstermiyoruz" dedi.

FBI ajanlarının mitingde neler olduğunu öğrenmek için "yorulmadan" çalıştıklarını aktaran Wray, FBI'ın soruşturma boyunca tüm kaynakları kullandığını söyleyerek, "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Saldırgan ölmüş olabilir ama FBI'ın soruşturması devam ediyor" dedi.

Saldırganın öldürülmeden önce 8 el ateş edip etmediği sorulan Wray, saldırganın bulunduğu çatıda sekiz mermi kovanı bulunduğunu ve saldırganın bir dronu olduğunu teyit etti. Şu anda saldırganın herhangi bir suç ortağına ulaşılamadığını ifade eden Wray, saldırganın evinde 1 ve aracında 2 patlayıcı cihaz ve telefonunda şifreli mesajlaşma uygulamaları bulunduğunu açıkladı. Wray, saldırganın telefonuna girmeyi başardıklarını aktardı. Patlayıcıların uzaktan patlatılmalarını sağlayabilecek alıcılara sahip olduğunu söyleyen Wray, saldırganın kendisinde de bir verici olduğunu belirtti.

Saldırgan miting öncesi bölgede dron uçurmuş

Wray, saldırganın olay günü yerel saatle 15.50 ya da 16.00 sularında mitingden 2 saat önce miting alanında sahnenin 200 metre ötesinde dron uçurduğunu belirterek, dronun yaklaşık 11 dakika boyunca havada olduğunu ifade etti. FBI'ın saldırganın dronun uçuş rotasını tersine mühendislikle belirlediğini söyleyen Wray, saldırganın dron ile çektiği görüntülerin incelendiğini açıkladı.

Saldırganın evinde 14 silah bulundu

Wray, FBI ajanların saldırganın evinde yaptıkları aramada 14 silah bulduğunu söyleyerek, "Suikast girişiminde kullandığı silah, yasal olarak satın alınan AR tarzı bir tüfekti. Anladığım kadarıyla onu ilk satın alan kişi olan babasından satın aldı. Yine yasal olarak" dedi.

Saldırgan daha önce FBI'ın radarına girmemiş

Wray, silahlı saldırganın suikast girişiminden önce FBI'ın radarında olmadığını söyleyerek, saldırgan hakkında FBI veri tabanında bilgi olmadığını ifade etti. Wray, "Henüz saldırganın neden saldırdığına dair net bir resme sahip değiliz" dedi.

Wray, saldırganın kullandığı silahın katlanabilir dipçikli olduğunu ve bu nedenle ateş etmeden önce silahlı olduğunun fark edilmediğini belirtti. Wray, FBI'ın saldırganı henüz onu silahla dolaşırken gören herhangi bir tanık bulamadığını söyledi.

Saldırgan, suikast girişimi öncesi Kennedy suikastını araştırmış

Saldırganın 6 Temmuz'da 1963'te eski Başkan John F. Kennedy'ye suikast düzenleyen Lee Harvey Oswald'ın Kennedy'den ne kadar uzakta olduğunu araştırdığını belirten Wray, "Bu, onun ruh hali açısından açıkça önemli olan bir arama" ifadelerini kullandı. Wray, aynı gün saldırganın Trump'ın mitingi için kayıt yaptırdığını belirtti.

Trump'a suikast girişimi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Trump'a Pensilvanya eyaletine bağlı Butler kentinde 13 Temmuz'da düzenlediği seçim mitinginde 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından suikast girişiminde bulunulmuş, Trump açılan ateş sonucu kulağından yaralanmıştı. Crooks, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika FBI Direktörü: Trump'a düzenlenen suikast girişiminde saldırgan mitingden önce dron uçurdu - Son Dakika

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