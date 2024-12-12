FBI Direktörü Wray İstifa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

FBI Direktörü Wray İstifa Ediyor

FBI Direktörü Christopher Wray, Donald Trump'ın göreve başlamasından önce ocakta istifa edeceğini duyurdu.

12.12.2024 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FBI Direktörü Christopher Wray, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce istifa edeceğini açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi öncesinde, ocak ayında istifa edeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamasında Wray, "Haftalar süren titiz bir değerlendirmenin ardından, büro için doğru olan şeyin, mevcut yönetimin ocak ayında sona ermesine kadar görevime devam edip, ardından istifa etmem olduğuna karar verdim" dedi.

FBI personeline hitaben yaptığı açıklamada Wray, "Bana göre bu, büroyu daha büyük bir karmaşaya sürüklemekten kaçınmanın en iyi yolu" dedi.

20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump, ABD'nin başlıca federal kolluk kuvveti teşkilatı FBI direktörlüğü için Wray'in yerine eski Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Kash Patel'i aday göstermişti. Patel tarafından bugün yayınlanan açıklamada ise, "Görev değişiminin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını iple çekiyorum. İlk günden itibaren Amerikan halkına hizmete hazır olacağım" denildi.

FBI Direktörü Wray, 2017 yılında yine Trump tarafından göreve atanmıştı. 10 yıllığına göreve atanan ve normal şartlarda görev süresi 2027'de sona erecek olan Wray, bu süreçte Trump'ın desteğini kaybetti.

Trump, geçtiğimiz hafta sonu verdiği bir röportajda, FBI'ın 2022'de Florida'daki evine yaptığı baskına atıfta bulunarak, Wray'in yaptığı şeylerden pek de memnun olmadığını açıklamıştı. Wray hakkındaki açıklamasında Trump, "Evime baskın düzenledi. Mar-a-Lago'yu işgal etti" şeklinde konuşmuştu.

Wray yönetimindeki FBI ayrıca, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresine baskın gerçekleştiren aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri aleyhinde FBI tarihinin en geniş kapsamlı soruşturmasını başlatmış ve bu çerçevede yüzlerce gösterici tutuklanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Politika FBI Direktörü Wray İstifa Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 01:19:20. #1.12#
SON DAKİKA: FBI Direktörü Wray İstifa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.