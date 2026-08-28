Fethiye'de Huzurevi Tahliyesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla Fethiye'de yangından dolaya tedbir amacıyla huzurevinden tahliye edilen 64 vatandaşın güvenli alanlara sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgede bulunan Fethiye Huzurevimiz tedbir amacıyla tahliye edilmiş, hizmet alan 64 büyüğümüzün tamamı güvenli alanlara sevk edilmiştir. Kıymetli çınarlarımızın ve personelimizin can güvenliği en büyük önceliğimizdir. 8 aracımız ve 36 Psikososyal Destek personelimiz başta olmak üzere toplam 72 personelimizle sahadayız. Büyüklerimizin ve yangından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.