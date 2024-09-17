Fidan Amman'a Gidiyor - Son Dakika
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Politika

Fidan Amman'a Gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze için ateşkes görüşmeleri amacıyla 18 Eylül'de Amman'a gidecek.

17.09.2024 12:14
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu görüşmeleri çerçevesinde Ürdün'ün başkenti Amman'a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de sürekli ateşkesin sağlanması amacı ile İİT-AL Gazze Temas Gurubu temsilcileri ile görüşmelerin devamı için 18 Eylül'de Amman'a gidecek.

Toplantıda, Gazze'de devam eden soykırımın sonlandırılması, İsrail- Filistin ihtilafına son verilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımlar görüşülecek. Madrid'de kabul edilen bildiride yer aldığı üzere, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaşması ve bu kapsamda BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarına desteğin artırılması da toplantıda ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Madrid'in ardından Amman'daki toplantıda, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması için, İsrail ile bu girişime karşı çıkan diğer ülkelere yönelik baskının artırılması hususunu vurgulaması ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönündeki çağrısını tekrar etmesi öngörülüyor.

İİT-AL Gazze Temas Grubu üyesi Bakanların ziyaret kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilmeleri de öngörülmekte. - ANKARA

Kaynak: İHA

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