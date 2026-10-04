Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu 5 Ekim'de Riyad'da savunma komitesinde buluşacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek toplantısına katılacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın toplantıda, İttifak'ın kurumsallaşma süreci ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmesi ve müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, ittifak çalışmalarında kısa sürede kaydedilen ilerlemenin bölgede kalıcı istikrarın perspektifi açısından değerli olduğunu kaydetmesi, İttifak'ın mevcut tehditlere ortak ve etkin cevap üretme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizlerin önlenmesi bakımından da taşıdığı öneme işaret etmesi bekleniyor. Fidan'ın, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekanlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi hedefleniyor.

Fidan'ın, bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasının öncelik taşıdığını vurgulaması, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekmesi, uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisi ve güvenliğinin sağlanmasının önemini bir kez daha dile getirmesi ve İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine dikkat çekmesi öngörülüyor.