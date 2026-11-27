TÜRKİYE, Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri, ortak savunma komitesinin ikinci olağan toplantısı için İslamabad'da bir araya geldi.

Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı bugün İslamabad'da düzenlendi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında aile fotoğrafı da çekildi.