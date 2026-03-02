Fidan ve Safadi\'den Görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alındı. Ayrıca saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.