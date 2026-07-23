Filenin Sultanları Yarı Finale Yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek, yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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