Finlandiya Başbakanı Marin: "Bu görüntülerin kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum" - Son Dakika
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Finlandiya Başbakanı Marin: "Bu görüntülerin kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum"

19.08.2022 16:17
Finlandiya Başbakanı Marin: "Bu görüntülerin kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans görüntülerinin yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu görüntülerin kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans görüntülerinin yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu görüntülerin kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anların yer aldığı videonun dünya gündemine oturmasının ardından başbakandan açıklama geldi. Marin, görüntülerin yayılmasından dolayı kızgın olduğunu belirterek, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" ifadelerini kullandı.

Marin, görüntülerinin sızdırılmasının bir şantaj planının parçası olduğunu reddederek, "Şantaj olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunlar özel videolar ve halk tarafından görülmemeliydiler. Bu yaz bir evde çekildiler. Kimin evi olduğunu söylemeyeceğim" dedi.

Marin muhalif kesim tarafından davranışının bir başbakana yakışmadığı gerekçesiyle eleştirilmiş, muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söylemişti.

Elbisesiyle gündem olmuştu

Marin, geçtiğimiz günlerde de katıldığı festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesiyle gündeme gelmişti. Marin'in elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğu belirtilmişti. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetlerde yer almıştı. - HELSİNKİ

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya Başbakanı Marin: 'Bu görüntülerin kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum' - Son Dakika

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