Finlandiya Başbakanı Marin, kürsüde ağladı - Son Dakika
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Finlandiya Başbakanı Marin, kürsüde ağladı

25.08.2022 11:11
Finlandiya Başbakanı Marin, kürsüde ağladı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Lahti'de düzenlenen bir mitinde basına sızdırılan görüntüleri için özür dilerken, gözyaşlarını tutamadı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Lahti'de düzenlenen bir mitinde basına sızdırılan görüntüleri için özür dilerken, gözyaşlarını tutamadı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntüler ve yazlık evinde iki üstsüz kadının uygunsuz çekilmiş fotoğrafının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Marin, Lahti'de düzenlenen bir mitingde, olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi" ifadelerini kullandı.

Konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına tutamayan Marin, "Tek bir iş gününü bile kaçırmadım. İşe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Finlandiya inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

"Dünyanın en havalı başbakanı"

Finlandiya parlamentosuna 2015 yılında 29 yaşındayken giren Marin, 2019'da henüz 34 yaşında başbakan olmuş ve dünyanın en genç başbakanı unvanını almıştı. Bu ayın başlarında ise, Alman haber kuruluşu Bild, Marin'i "dünyanın en havalı başbakanı" olarak nitelendirmişti. - HELSİNKİ

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya Başbakanı Marin, kürsüde ağladı - Son Dakika

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