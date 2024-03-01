Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO\'nun nükleer caydırıcılığı Finlandiya için gerçek olmalı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyleyerek, "Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor" dedi.
Dünya liderleri nükleer silahlanma yarışına girerken, ülkeler nükleer caydırıcılık konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb yaptığı açıklamada, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyledi. Stubb, "Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor. Birincisi askeri, ikincisi mühimmat ve üçüncüsü de ABD'den gelen nükleer caydırıcılık" ifadelerini kullandı. - HELSİNKİ
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen bir etkinlikte mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'a ilgisi olmayan, yarı zamanlı belediyecilik yapan bir başkan olduğunu söyledi. Kurum, İmamoğlu'nun CHP'nin eş başkanı olup olmayacağını veya yol yürüdüğü eş başkanın arkadan hançerleyip hançerlemeyeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kurum İBB'nin kaynaklarının israf edildiğini ve bu konuda hesap soracaklarını belirtti.
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