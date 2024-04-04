Foça\'nın yeni Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı mazbatasını aldı

Foça'nın yeni Belediye Başkanı CHP'li Saniye Bora Fıçı, mazbatasını aldı.
Foça'nın ilk kadın Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça Belediye Meclis üyeliğine seçilen 10 CHP'li üye ile birlikte Foça Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Adliye çıkışında Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektiren Saniye Bora Fıçı, Foça Belediye Başkanı sıfatıyla ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na gitti. Anıta kırmızı karanfiller bırakarak Foça belediye binasına yürüdüler.
Devir teslim tören için Foça Belediyesi'ne gelen Fıçı, belediye binasının önünde toplanan vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Saniye Fıçı, belediyenin ana giriş kapısında çiçeklerle karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.
"Hepinizin desteğine ihtiyacım var" diyen Fıçı, "Asla tek başınıza bir şehri yönetemezsiniz, mutlak suretle vatandaşın katılımını almak zorundasınız ki sonuca göğsünüzü gere gere ulaşabilesiniz. İlk işimiz temel problemleri çözmek olacak. Hepinize teşekkür ediyorum emeklerinize sağlık iyi ki varsınız" dedi. - İZMİR
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