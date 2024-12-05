Fransa Başbakanı Barnier İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fransa Başbakanı Barnier İstifa Etti

Fransa Başbakanı Barnier İstifa Etti

Hükümeti güvenoyu alamayan Barnier, istifasını sundu. Macron yeni başkan için hazırlık yapıyor.

05.12.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Başbakanı Michel Barnier, hükümetinin dün meclisten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardında istifa etti.

Fransa'da dün Ulusal Meclis'te yapılan oylamada hükümeti güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier, görevinden istifa etti. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barnier'in istifa ettiği doğrulanarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden halefi belirlenene kadar görevde kalmasını istediği aktarıldı. Macron'un ilerleyen saatlerde ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Dün aşırı sağcı ve sol görüşlü milletvekillerinin birlikte hareket ettiği oylamada, Barnier'nin merkez sağ azınlık hükümeti 331 oyla düşürülmüştü. Güven oylaması, Başbakan Barnier'nin bütçe açığını azaltmak için 60 milyar euroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan ve halk tarafından tepkilere neden olan bütçe planının bir kısmını, nihai oylama yapılmadan meclisten geçirmek için özel anayasal yetkileri kullanmayı seçmesiyle gündeme gelmişti. Barnier, 3 ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanmıştı.

Öte yandan, oylama ile Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamamış oldu. - PARİS

Kaynak: İHA

Politika, Hükümet, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa Başbakanı Barnier İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:56 Suriye’de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi
22:53 Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi
22:53 Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:26:41. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa Başbakanı Barnier İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.