Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda sol koalisyon birinci olurken mecliste çoğunluk sağlanamadı - Son Dakika
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Politika

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda sol koalisyon birinci olurken mecliste çoğunluk sağlanamadı

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire) birinci olması beklenirken, hiçbir koalisyon mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Sol koalisyonun 172 ila 215 arasında sandalye kazanması öngörülüyor. Anket sonuçlarının açıklanmasının ardından sol görüşlü Fransızlar kutlamalara başladı. Seçime katılım oranı yüzde 67,1 oldu.

07.07.2024 22:36
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Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire) birinci olması beklenirken, hiçbir koalisyon mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık çıkış anketleri yayınladı. Ipsos, Ifop, OpinionWay ve Elabe tarafından yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire) birinci parti olması bekleniyor. Yeni Halk Cephesi'nin, yayınlanan anketlere göre, 172 ila 215 arasında sandalye kazanacağı öngörülüyor. Anketlerin açıklanmasının ardından sol görüşlü Fransızlar sokağa çıkarak kutlamalara başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'nin yer aldığı Birlik (Ensemble) ittifakının 150 ila 170, ilk turda birinci olan Jordan Bardella'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı parti Ulusal Birlik Partisi'nin (RN), ise 132 ila 152 arasında sandalye kazanması bekleniyor.

Anketlere göre, hiçbir koalisyon mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Mecliste çoğunluğu sağlamak için 577 sandalyeden 289'unu alınması gerekiyor. Seçime katılım oranı ise yüzde 67,1 oldu.

"Biz yönetmeye hazırız"

Melenchon, sandık çıkış anketlerinin ardından yaptığı açıklamada, Yeni Halk Cephesi'ne yönelik "tüm iftiralara ve hakaretlere" rağmen sandık çıkış anketlerinin, Fransız halkının partiye "güvendiğini" gösterdiğini ifade ederek, "Biz yönetmeye hazırız. Biz tutarlı, dayanışma gösteren ve net bir organize programa sahip tek alternatifiz" dedi.

Başbakan Gabriel Attal'in istifaya çağıran Melenchon, "Başbakan gitmeli. Zira hiçbir zaman Ulusal Meclis'in güvenini kazanamamış ve kendi partisinin kaybettiği kampanyayı yönetmiştir. Cumhurbaşkanı'nın, Yeni Halk Cephesi'ni yönetmeye çağırma yetkisi ve görevi vardır" dedi.

"Macron, ülkeyi sadece belirsizliğe değil, aynı zamanda istikrarsızlığa da sürükledi"

Aşırı sağcı Bardella ise yaptığı açıklamada, "Bu gece, bu ittifaklar Fransa'yı Jean-Luc Melenchon'un aşırı solunun kollarına atıyor. Emmanuel Macron, ülkeyi sadece belirsizliğe değil, aynı zamanda istikrarsızlığa da sürükledi" ifadelerini kullanarak, Fransız halkının ihtiyaç duyulan reformları başlatmak için hızlı hareket edebilecek bir hükümete sahip olmaktan mahrum kalacağını belirtti.

Macron'un 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından 30 Haziran'da 1. turu yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 33.15'ini alan Ulusal Birlik Partisi birinci olmuştu. - PARİS

Kaynak: İHA

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