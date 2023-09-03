Fransa, Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldı - Son Dakika

Fransa, Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldı

Fransa, Gabon\'la askeri işbirliğini askıya aldı
Son Güncelleme: 03.09.2023 10:00

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Gabon'daki seçimlerin güvenilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek, ülkenin Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldığını açıkladı.

Nijer'in ardından Gabon'da gerçekleştirilen darbe, dünyada yankı uyandırdı. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldığını belirtti.

İKİ DARBEYİ DE DEĞERLENDİRDİ

Lecornu, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Gabon ve Nijer'deki durumu değerlendirdi. Nijer ve Gabon'daki durumun farklı olduğu yorumunda bulunan Lecornu, Nijer'de "gayrimeşru askerlerin" meşru bir cumhurbaşkanını görevden aldığını ifade etti. Lecornu, "Gabon'daki askerlerin ise ülkelerindeki seçim kanununa ve anayasaya uyulmadığını ileri sürdüklerine" değindi. Gabon'daki seçimlerin güvenilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirten Lecornu, ülkesinin Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldığını ifade etti.

Fransa, Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldı

NİJER'DEKİ ASKERLERİNİ ÇEKMEYİ REDDETTİLER

Lecornu, Nijer'de askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'la iletişimde olduklarını kaydetti. Bazum'un demokratik meşruiyeti olduğunu savunan Lecornu, Nijer'de anayasal düzene geri dönülmesinden yana olduklarını belirtti. Lecornu, Niamey yönetiminin Nijer'deki bin 500 Fransız askerinin pazartesi gününe kadar ülkeyi terk etmesi için verdiği ültimatomu reddederek, "Neden bu ülkede askerlerimiz var? Bazen duyduğumun aksine, Fransız vergi mükelleflerinin parasını sembolik veya nostaljik nedenlerle harcamıyoruz. (Nijer'deyiz) Çünkü maalesef Sahel'in bu bölgesinde uzun yıllardır ciddi terör faaliyeti var." ifadelerini kullandı. Fransız Savunma Bakanı Lecornu, ne olursa olsun, Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Fransa, Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldı

NE OLMUŞTU?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa, Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldı - Son Dakika
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