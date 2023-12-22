Fransa, Nijer\'deki Büyükelçiliğini Kapatıyor

Fransa, askeri darbenin ardından Büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edildiği Nijer'deki Büyükelçiliğini kapatıyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleştirilen darbenin ardından cunta yönetiminin Fransa'dan ülkedeki üslerini kapatmasını ve askerlerini ülkeden çekmesini istemesiyle Fransa ile Nijer arasındaki ilişkiler bozulmuştu. Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin ülkeden ayrılmasının ardından Fransa Nijer'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı kaydedildi. Büyükelçilik açıklamasında, "Nijer'deki askeri hükümet tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 'artık normal bir şekilde görevini yerine getiremediği' kaydedildi. Büyükelçiliğin kapatılacağına ilişkin açıklama, Nijer'de bulunan Fransız askerlerinin ülkeden ayrılması için verilen sürenin dolmasına yakın bir zamanda açıklandı. Ülkedeki bin 500 Fransız askerinin büyük bir kısmı ayrılırken, kalan 157 Fransız askerinin de bugün ayrılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti. Nijer'in ülkede bulunan askerlerini çekmesini istediği Fransa ile ilişkileri bozulmuş, Nijer Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dokunulmazlığı da Nijer tarafından kaldırılan Itte'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Itte, 27 Eylül'de Nijer'den ayrılmıştı. - NİAMEY