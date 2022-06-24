Bakanlar yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Ukrayna limanlarındaki engellerini kaldırması çağrısında bulundu. Açıklamada, ayrıca Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hakkında, "Tüm G7 yaptırımları, Rus gıda ve tarım ürünlerinin küresel pazarlara girmesine izin veren muafiyetler içeriyor" sözlerine yer verildi. - BERLİN

Kanada , Fransa , Almanya , İtalya , Japonya , İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, " Rusya 'nın Ukrayna 'ya yönelik saldırıları gıda güvensizliğini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Fransa, Kanada, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › G7 Dışişleri Bakanları: 'Rusya, gıda güvensizliğini artırıyor' - Son Dakika

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