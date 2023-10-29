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Gaziantep'ten İncirlik Üssü'ne İsrail Protestosu - Son Dakika

Gaziantep'ten İncirlik Üssü'ne İsrail Protestosu

Son Güncelleme: 29.10.2023 14:56

Gaziantep'ten araçlarıyla Adana'ya gelen bir grup, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etmek için İncirlik Üssü'ne girmek istedi. Ancak çevik kuvvet polisi izin vermedi ve arbede yaşandı.

Gaziantep'ten araçlarıyla Adana'ya gelen bir grup, İsrail'i protesto etmek için İncirlik Üssü'ne girmek isteyince arbede çıktı.
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın ardından Gaziantep'te bir grup vatandaş, araçlarıyla konvoy yaparak Adana'daki İncirlik Üssü'ne geldi. Araçlarından inen kalabalık, "Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık" "İncirlik kapatılsın", "Dişe diş kana kan intikam intikam" sloganları attı. Ardından açıklamalarda bulunan grup İncirlik Üssüne yürümek istedi.
Çevik kuvvet polisi öfkeli kalabalığı izin vermezken, kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbededen sonra kalabalık açıklama yapıp dağıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gaziantep'ten İncirlik Üssü'ne İsrail Protestosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'ten İncirlik Üssü'ne İsrail Protestosu - Son Dakika
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