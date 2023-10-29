Gaziantep'ten İncirlik Üssü'ne İsrail Protestosu

Gaziantep'ten araçlarıyla Adana'ya gelen bir grup, İsrail'i protesto etmek için İncirlik Üssü'ne girmek isteyince arbede çıktı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın ardından Gaziantep'te bir grup vatandaş, araçlarıyla konvoy yaparak Adana'daki İncirlik Üssü'ne geldi. Araçlarından inen kalabalık, "Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık" "İncirlik kapatılsın", "Dişe diş kana kan intikam intikam" sloganları attı. Ardından açıklamalarda bulunan grup İncirlik Üssüne yürümek istedi.

Çevik kuvvet polisi öfkeli kalabalığı izin vermezken, kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbededen sonra kalabalık açıklama yapıp dağıldı. - ADANA