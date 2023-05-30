Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan CHP Mahalle bürosuna silahlı saldırıyla ilgili açıklama

GAZİOSMANPAŞA Kaymakamlığı, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki CHP'nin bürosuna ateş edildiği haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada motosikletli kişilerin büronun kepenklerine ateş ettiğinin tespit edildiği ifadelerine yer verildi.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Bağlarbaşı Mahallesi'nde CHP'nin mahalle temsilciliği bürosuna silahlı saldırı olduğuna dair yazılı bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada "Bugün saat 11.00 sıralarında ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Mahalle Temsilciliği Bürosu'na silahla ateş açıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedi olarak sevk edilen güvenlik güçlerimizce çevredeki kamera kayıtları incelenmiş; olayın 29.05.2023 Pazartesi günü saat 22.40 sıralarında motorlu iki şahıs tarafından büronun kepenklerine 5 el ateş edilmek suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.