Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı - Son Dakika
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Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı

22.08.2022 22:03
Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından uyuşturucu testi yaptıran Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in test sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından uyuşturucu testi yaptıran Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in test sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuş, muhalif milletvekillerinin uyuşturucu testinden geçmesi yönündeki baskıların ardından endişeleri gidermek için 19 Ağustos'ta uyuşturucu testi yaptırmıştı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Marin'in uyuşturucu testinin negatif çıktığı ifade edilerek, hiçbir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı aktarıldı. Marin, test masraflarını ise kendi karşıladı.

Marin'in Özel Danışman Iida Vallin basına verdiği demeçte, Marin'in idrar örneğinin kokain, amfetamin, esrar ve opioidler için test edildiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl gece kulübüne gittiği için halktan özür dilemişti

Marin, geçtiğimiz yıl aralık ayında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı gün başkent Helsinki'de sabaha kadar arkadaşlarıyla bir gece kulübünde eğlenmesi birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılanmasının ardından halktan özür dilemişti.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, 4 Aralık'ta yerel saatle 22.30'da Haavisto'nun Covid-19'a yakalandığını duyurmuş, Bakan Haavisto ile temas halinde olan tüm devlet çalışanlarına kısa mesajla haber verildiğini aktarmıştı. Başbakan Marin ise, Bakanlık tarafından atılan mesajı bir gün sonra gördüğünü ve gece kulübüne gittiği için hükümet yetkililerinin kullandığı telefonu değil, kişisel telefonunu yanına aldığını aktarmıştı.

Bir sosyal medya kullanıcı ise duruma, "Ülkenin başbakanının cep telefonu yanında yoktu ve ulaşılamıyor. Savaş çıkarsa ve Sanna bardaysa Tanrı yardımcımız olsun" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

"Dünyanın en havalı başbakanı"

Finlandiya parlamentosuna 2015 yılında 29 yaşındayken giren Marin, 2019'da henüz 34 yaşında başbakan olmuş ve dünyanın en genç başbakanı unvanını almıştı. Bu ayın başlarında ise, Alman haber kuruluşu Bild, Marin'i "dünyanın en havalı başbakanı" olarak nitelendirmişti. - HELSİNKİ

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Hükümet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı - Son Dakika

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