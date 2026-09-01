Başkan Arıkan, GEKA heyetiyle bir araya geldi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Kırsal Kalkınma Birim Başkanı Dilşad Akar ve Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Armağan Aydın, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.

Başkan Arıkan GEKA heyetini makamında ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede Söke'nin gelişimi, kırsal kalkınma, yatırım imkanları ve kentte hayata geçirilebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Söke'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projelerin ele alındığı görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve ilçenin sahip olduğu potansiyelin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arıkan, Söke'nin kalkınmasına katkı sunacak her türlü iş birliğine önem verdiklerini belirterek, GEKA heyetine teşekkür etti.