Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü - Son Dakika

Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'ın moderatörlüğünde yayınlanan Liderler Özel Söyleşisi'nin bu akşamki konuğu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

"MOBESE MESELESİ CİDDİ KONU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu sırada İngiliz Büyükelçi Dominick Chlcott ile yaptığı görüşmeye ilişkin Davutoğlu "Sayın Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü. Görüşmesi çok normal. Kimse buradan bir dış mihrak çıkarmasın. Açıkçası görüşmenin zamanlaması tartışılıyor. Bu görüşme afet döneminde olmasaydı daha iyi olurdu. Ama MOBESSE meselesi çok ciddi bir konudur" dedi.

Davutoğlu ayrıca "2018'de Sayın Erdoğan'a AK Parti Genel merkezinde dahi insanlar dinleniyoruz diyerek telefonlarını dışarda bırakılıyorsa Türkiye'yi siz düşünün demiştim. Türkiye'de özel hayatın gizliliği ve insanların kendisini güvende hissetmesi çok önemli." diye konuştu.

"İTTİFAKI DETAYLANDIRIYORUZ"

Bir anda seçime gidilebileceğine işaret eden Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi demokrasinin katılımcı niteliğini yok eden bir sistemdir. Yüzde 51 alan yüzde 49'a yaşama şansı tanımıyor. Bu doğru değil. Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli. Sayısal artış olacak ama bu yetmez. Bunun içeriği ne olacak? Onu netleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin aksaklıkları ortaya daha net şekilde çıktı. Artık Türkiye'nin kurumlarının yeniden inşa edilmesi gerekecek."

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADI DEĞİŞEBİLİR

Millet İttifakı'nın adı ve işlevi hakkında bilgi veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Şu ana kadar bu çerçeveye olumsuz yaklaşan olmadı ve süreç işliyor. Türkiye'de erken seçim bir anda ilan edile bilinir. O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" dedi.