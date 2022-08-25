Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Yardım gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Yardım gazetecilerle buluştu

25.08.2022 09:00
Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Yardım gazetecilerle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, Bayburt Gazeteciler Cemiyetini (BGC) ziyaret ederek, gazetecilerle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, Bayburt Gazeteciler Cemiyetini (BGC) ziyaret ederek, gazetecilerle bir araya geldi.

BGC Başkanı Murat Okutmuş, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Öznur Demir, Anadolu Ajansı Muhabiri Beşir Kelleci, Bayburt Gazetesi Muhabiri Cengizhan Okutmuş ve Bayburt Haber Muhabiri Elif Baykal ile bir süre sohbet eden Yardım, açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler ve Gelecek Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Tekin'in eşlik ettiği ziyarette konuşan Yardım, görevi dolayısıyla Bayburtluları yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Emekli Büyükelçi olan ve 25 yıl ülke dışında bulunduğunu söyleyen ve en son Viyana'da görev yaptığını aktaran Genel Başkan Yardımcısı Yardım, dünyanın her yerindeki Bayburtluların dernekler kurarak, memleketlerini tanıttıklarını, çok güzel işlere imza attıklarını ifade etti.

Bayburt'a ilk defa geldiğini ama Bayburtluları yakından tanıdığını dile getiren Yardım, "Yurt dışında spor takımları kuruyorlar, sergiler düzenliyorlar derken damgalarını bulundukları yerlere çok güçlü şekilde vuruyorlar ve Anadolu insanının kimliğini de yaşatıyorlar. Bu o kadar belirgin bir özellik ki beni çok etkilemiştir. Buraya ilk defa geliyorum ama bu yörenin insanı derneklerde çok etkin görevler alıyorlar" dedi.

Ülkenin dış politikadaki adımlarını görevi nedeniyle iyi gözlemlediğini ve yanlış politikalardan dolayı görevinden istifa ederek Ahmet Davutoğlu'nun siyasette yol arkadaşı olduğunu belirten Yardım, Gelecek Partisi'nin Türkiye'nin yarınlarını inşa edebilmek için siyasi arenada çaba sarf ettiğini söyledi.

Anadolu basınının önemine de değinen Yardım, bu anlamda basının sorunlarının Türkiye genelinde gözlemlediklerini ve bu sıkıntılara son verecek çalışmaların Gelecek Partisi kadrolarınca yapıldığını belirtti.

Bayburt'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Bayburt'taki tarihi mekanları gezeceğini ifade eden Yardım, Bayburt'un bu anlamda çok zengin olduğunu sözlerine ekledi.

Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, '34 yıllık diplomasi hayatımın özeti' diye nitelendirdiği 'İmparatorluklardan Cumhuriyetlere Üç Ülke Üç Başkent' adlı kitabını Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş'a hediye etti.

Bayburt basını ve şehirdeki tarihi mekanlar ile ilgili bilgi veren Murat Okutmuş ise, Genel Başkan Yarımcısı Ümit Yardım'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, BGC Kurucu Başkanı Osman Okutmuş'un 'Bayburtlu Celali' adlı kitabını hediye etti.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BAYBURT

YORUMLAR
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Koçoğlu: 'Asfaltsız köy yolumuz kalmadı' Koçoğlu: 'Asfaltsız köy yolumuz kalmadı'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Yardım gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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