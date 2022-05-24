Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik sözlerinde geç kaldığını söyledi.

Erdoğan, bugün yapılan Kabine toplantısında Yunan Başbakanı hedef almış, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün" demişti.

Erdoğan'ın sözleri üzerine, Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi soru yöneltti. Davutoğlu, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Miçotakis'in ABD'de dile getirdiği tezler asla kabul edilemez. Hem adadaki barışı yok edecek hem de Ege ve Akdeniz'de istikrarı bozacak bir yaklaşımdır. Gereken cevaplar elbette verilmelidir. Ancak şu sorular da ortada durmaktadır: -İktidar hangi cevapları vermiştir? -5 gün sonra ancak bugün mü aklınız başınıza gelmiştir? -Yunan büyükelçi bakanlığa çağrılmış mıdır? Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarları kişisel egoyla değil soğukkanlı adımlar ve tepkilerle korunur. Madem "onurlu ve şahsiyetli siyasetçilerle" yol yürüyeceksiniz size ve ülkemize hakaret eden Trump'la sarmaş dolaş olmayacaktınız!! Milletimizi soykırımla suçlayan Biden'la görüşmek için bu kadar ezilmeyecektiniz! Onlarca askerimizi şehit eden Putin'in kapısında beklemeyecektiniz!"