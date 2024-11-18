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Politika

Gençler Ülkenin Geleceği

Bakan Bak, gençlerin terörle mücadeledeki rolünü vurguladı ve onlara güven duyduğunu belirtti.

18.11.2024 19:28
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Hiç kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek, terörü kullanamayacak" dedi.

Dün akşam saatlerinde Van'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sabah beraberindeki protokol üyeleriyle bir dizi açılışa katılarak, incelemelerde bulundu. Nur Tatar Spor Salonu'nda sporcularla bir araya gelen Bak, voleybol antrenmanını izledi. Bakan Bak, daha sonra beraberindekilerle Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" ve "Kitap Kurdu Lansmanı" programlarına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Aklınızı kimseye teslim etmeyin. Bu yatırımları gençlerimiz için yapmamızın en büyük sebebi budur. Biz ülkemizde terörü istemiyoruz. Gençlerimizin terörün pençesine düşmesini istemiyoruz. Onların okumasını ve bu ülkeye hizmet etmesini istiyoruz. Onların bu ülke için eserler üretmesini istiyoruz. Kitap Kurdu projesini destekliyoruz ve onun için de buradayız" dedi.

"Bizler çılgın Türkleriz, bekleyin bu gençler geliyor"

Proje çerçevesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 135 bin gence ulaşıldığını dile getiren Bak, "Bu sene hedef 300 bin. Sizler okudukça, keşfettikçe, TEKNOFEST'lere katıldıkça, robot yaptıkça, sizler çalıştıkça hiç kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek, terörü kullanamayacak. O yüzden sizler bizim ve bu ülkenin geleceğisiniz. Bu nedenle kitap gibi güzel dosttan ayrılmayacağız. Bu ülkede milli teknoloji hamlesi var. Robot, yazılım yapan çocuklarımız var. Özgüvenimiz var. Cumhurbaşkanımızın en önem verdiği şeylerden biri özgüven. Gençlerimize güveniyoruz. Bizler çılgın Türkleriz, bekleyin bu gençler geliyor. Çalışarak, okuyarak geliyor. Bu nedenle yapılan her yatırım sizlere helal olsun. Sizlere, ailelerinize sesleniyorum; çocuklarınızı tesislerimize getirin. Bizim için en önemli konulardan biri de dijital bağımlılık, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklarla mücadele. O yüzden ailelere tekrar sesleniyorum, çocuklarınızı tesislere getirin, zihinleri açık olsun ve bu ülkeye hizmet etsinler" diye konuştu.

"Yarınlar aydınlık olacak"

"Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz, ancak çocuklar uyurken sessiz kalınır" diyen Bakan Bak, "O yüzden Gazze için, Filistin için sesimizi yükselteceğiz. Yarınlar aydınlık olacak. Hep beraber bu ülke için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlere inanıyoruz, güveniyoruz. Biz çılgın Türkleriz, ülkemizi, bölgemizi seviyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa Van Valisi Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İbrahim Beşinci, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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