Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ait doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına aktarıldığını belirterek, bugüne dek 1 milyon 450 bin 685 anneye toplam 33 milyar 256 milyon 925 bin lira ödendiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada bugüne kadar doğum yardımlarından toplam 1 milyon 495 bin 87 çocuğun faydalandığını belirterek, ikinci, üçüncü ve sonraki çocuklar olmak üzere 870 bin 888 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını kaydetti. Göktaş, "Yardımdan faydalanan çocuklardan 626 bin 326'sı ailelerin birinci çocuğu, 454 bin 991'i ikinci çocuğu, 413 bin 770'i ise üçüncü ve üzeri çocuklar" ifadelerini kullandı.

Göktaş, hak sahiplerinin 35 bin 149'unun iki ve üzeri çocuğa sahip olduğunu belirterek, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımlarına ilişkin hatırlatmada bulundu. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor.

"Annelerin hesabına 33 milyar 256 milyon 925 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk"

Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında vatandaşlara sunulan önemli destekler arasında doğum yardımlarının yer aldığını belirten Göktaş, "Bu kapsamda kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 450 bin 685 annenin hesabına 33 milyar 256 milyon 925 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ödemeler çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek

Göktaş, doğum yardımı başvurularının e-Devlet ile 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin ödeme bilgilerine mobil uygulamadan ulaşabileceğini bildirdi. Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırılan düzenli doğum yardımı ödemelerinin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz süreceğini de kaydeden Göktaş, bu konuda bilgi verdi.