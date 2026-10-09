Göktaş, Özlale, Enginyurt ve Başarır'a fon iddiaları sonrası suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Göktaş, Özlale, Enginyurt ve Başarır'a fon iddiaları sonrası suç duyurusu yaptı

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Fon iddiaları nedeniyle Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kendisini ve ailesini hedef alan iddialar gerekçesiyle Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu yaptı. Göktaş, iddiaları yayan basın kuruluşlarına karşı da hukuki süreç başlatacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.

Bakan Göktaş, fon meselesi üzerinden babası Hasan Özdemir ile ilgili iddiaların ardından ilgili kişilere suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum. Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler" ifadelerini kullandı.

"İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek"

Göktaş, kamuoyunda kendisinin suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına ilişkin de hukuki yollara başvuracağını belirterek şunları kaydetti:

"Diğer yandan, iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım. Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım. Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek."

Kaynak: İHA
Mahinur Özdemir GöktaşAli Mahir BaşarırCemal EnginyurtPolitikaGüncelSon Dakika

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