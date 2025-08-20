Güler: Terörle Mücadelede Yeni Safha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Güler: Terörle Mücadelede Yeni Safha

Güler: Terörle Mücadelede Yeni Safha
20.08.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Güler, Şırnak'ta teröre karşı yürütülen mücadelenin yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında Şırnak'a yaptığı ziyarette, uzun yıllardır milletin başına bela olan teröre karşı yürütülen kapsamlı mücadelenin bugün yeni bir safhaya ulaştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliği ile şekillenen, vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü iradesi sayesinde Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz" dedi.

Bakan Güler, AK Parti Şırnak İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Şırnak'ın gelişimini engelleyen terörün etkisinden kurtularak, kalkınmanın, ilerlemenin şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Şırnak ve vatandaşların artık hak ettiği refaha ulaşma yolunda büyük hamlelere sahne olduğunu belirten Güler, nitekim Şırnak'ın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan turizme kadar her alanda önemli yatırımlar birer birer hayata geçtiğini ifade etti.

TPAO tarafından Gabar ve Kato dağlarında üretimi yapılan petrolü hatırlatan Bakan Güler, şöyle konuştu:

"Şu bir gerçek ki, yıllarca terörün gölgesinde kalan dağlarımız ve ovalarımız bugün güvenliğin tesis edilmesi ile birlikte bereketini de göstermeye başladı. Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor. Dün rahatça girilemeyen Gabar zirvelerinde artık günde 100 bin varile yaklaşan petrol üretiliyor. Amacımız Şırnak'ı petrolü ve diğer madenleri ile jeotermali güneş ve rüzgar enerjisiyle Türkiye'nin en güçlü enerji üssü haline getirmek. Şu bir gerçek ki, terörün izlerinin silindiği bu aziz topraklarda artık huzurla üretim yapılmakta, refah büyümekte ve Şırnak başta enerji olmak üzere pek çok sahada Türkiye Yüzyılı'nın yükselen yıldızı olarak parlamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlediğimiz bu tarihi dönemde bölgesel istikrarın güçlenmesiyle Şırnak ticaretteki avantajını üretim, ihracat ve lojistikteki gelişmelerle daha da artırarak Türkiye Yüzyılı'nın gelişmiş şehri olma yolunda hızla ilerleyecektir" dedi.

Terörle mücadelenin yeni bir safhaya ulaştığını kaydeden Güler, "Uzun yıllardır milletimizin başına bela olan teröre karşı yürüttüğümüz kapsamlı mücadele, bugün yeni bir safhaya ulaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliği ile şekillenen, vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü iradesi sayesinde Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu bakımdan Terörsüz Türkiye Türkiye Yüzyılı'nın en büyük eseri olacaktır" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Türkiye Yüzyılı, Yaşar Güler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Ulaşım, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Güler: Terörle Mücadelede Yeni Safha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:34:26. #7.12#
SON DAKİKA: Güler: Terörle Mücadelede Yeni Safha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.