Güler: Terörle Mücadelede Yeni Safha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında Şırnak'a yaptığı ziyarette, uzun yıllardır milletin başına bela olan teröre karşı yürütülen kapsamlı mücadelenin bugün yeni bir safhaya ulaştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliği ile şekillenen, vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü iradesi sayesinde Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz" dedi.

Bakan Güler, AK Parti Şırnak İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Şırnak'ın gelişimini engelleyen terörün etkisinden kurtularak, kalkınmanın, ilerlemenin şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Şırnak ve vatandaşların artık hak ettiği refaha ulaşma yolunda büyük hamlelere sahne olduğunu belirten Güler, nitekim Şırnak'ın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan turizme kadar her alanda önemli yatırımlar birer birer hayata geçtiğini ifade etti.

TPAO tarafından Gabar ve Kato dağlarında üretimi yapılan petrolü hatırlatan Bakan Güler, şöyle konuştu:

"Şu bir gerçek ki, yıllarca terörün gölgesinde kalan dağlarımız ve ovalarımız bugün güvenliğin tesis edilmesi ile birlikte bereketini de göstermeye başladı. Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor. Dün rahatça girilemeyen Gabar zirvelerinde artık günde 100 bin varile yaklaşan petrol üretiliyor. Amacımız Şırnak'ı petrolü ve diğer madenleri ile jeotermali güneş ve rüzgar enerjisiyle Türkiye'nin en güçlü enerji üssü haline getirmek. Şu bir gerçek ki, terörün izlerinin silindiği bu aziz topraklarda artık huzurla üretim yapılmakta, refah büyümekte ve Şırnak başta enerji olmak üzere pek çok sahada Türkiye Yüzyılı'nın yükselen yıldızı olarak parlamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlediğimiz bu tarihi dönemde bölgesel istikrarın güçlenmesiyle Şırnak ticaretteki avantajını üretim, ihracat ve lojistikteki gelişmelerle daha da artırarak Türkiye Yüzyılı'nın gelişmiş şehri olma yolunda hızla ilerleyecektir" dedi.

Terörle mücadelenin yeni bir safhaya ulaştığını kaydeden Güler, "Uzun yıllardır milletimizin başına bela olan teröre karşı yürüttüğümüz kapsamlı mücadele, bugün yeni bir safhaya ulaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliği ile şekillenen, vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü iradesi sayesinde Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu bakımdan Terörsüz Türkiye Türkiye Yüzyılı'nın en büyük eseri olacaktır" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK