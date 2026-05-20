Güler ve Helez\'den Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüştü.

Bakan Güler, Efes-2026 Tatbikatı çerçevesinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nü takip etmek üzere Türkiye'ye gelen Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı, görüşmeye ilişkin görüntü ve fotoğrafları resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. - ANKARA