Akdeniz Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

06.06.2022 16:48
Akdeniz Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Akdeniz Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı.

Akdeniz Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Bazı meclis üyelerinin, Mersin Limanı Genişleme Projesi'ne ilişkin eleştirileri üzerine konuşan Gültak, Ana Aktarma Konteynır Limanı ile Mersin Uluslararası Limanı'nın daha da büyüyeceği, ülke ve kent ekonomisine katkısının 4 kat artacağını belirtti.

Projeyle çok ciddi istihdam imkanı oluşacağını aktaran Gültak, "Şehrimizin kaderini değiştirecek bir hamledir. Bir liman şehri olan Mersin'i büyütmek istiyorsak öncelikle Akdeniz'i yapılandırmamız lazım. Akdeniz'i yapılandırmadan bu limanı da yapamayız. İşte biz, bu şehri bir lojistik üssüne ve dünyanın en güçlü liman şehrine çevirmek için uğraşıyor, bugünden bunun temellerini atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Akdeniz Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akdeniz Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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