Gümüşhane\'de AK Parti, Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti

Gümüşhane'de 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti Merkez ilçe başkanlığı, Belediye Başkanlığı seçimlerine itiraz etti.
Bugün yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulunda Gümüşhane Belediye Başkanlığı oy pusulaları yeniden sayılmaya başlandı.
AK Parti Genel Merkezinin talebi doğrultusunda İlçe Seçim Kuruluna gerçekleşen itirazın olumsuz sonuçlanması halinde bu kez AK Parti İl Başkanlığının İl Seçim Kuruluna itiraz edeceği öğrenildi.
Gümüşhane kent merkezinde kesin olmayan resmi sonuçlara göre 80 sandıkta 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742'si sandığa gitmiş, 16 bin 75 geçerli oyun 6 bin 690'ını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini AK Parti adayı mevcut Belediye Başkanı Ercan Çimen almıştı. Seçimde 549 oy farkla Vedat Soner Başer Belediye Başkanı seçilmişti. - GÜMÜŞHANE
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Bitlis Valiliği, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yaşanan olaylar nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile protesto eylemlerini 15 gün süreyle yasakladı. Yasak kapsamında açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler de yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Nisan günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan ve bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan 6 şehirde toplam 89 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: '2 Nisan'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor.'
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