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Gümüşhane'de AK Parti, Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti - Son Dakika
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Politika

Gümüşhane'de AK Parti, Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti

Gümüşhane\'de AK Parti, Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti

Gümüşhane'de yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti Merkez ilçe başkanlığı, Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, oy pusulalarını yeniden saymaya başladı. AK Parti, olumsuz sonuçlanması halinde İl Seçim Kurulu'na itiraz edecek.

03.04.2024 01:17  Güncelleme: 01:22
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Gümüşhane'de 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti Merkez ilçe başkanlığı, Belediye Başkanlığı seçimlerine itiraz etti.

Bugün yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulunda Gümüşhane Belediye Başkanlığı oy pusulaları yeniden sayılmaya başlandı.

AK Parti Genel Merkezinin talebi doğrultusunda İlçe Seçim Kuruluna gerçekleşen itirazın olumsuz sonuçlanması halinde bu kez AK Parti İl Başkanlığının İl Seçim Kuruluna itiraz edeceği öğrenildi.

Gümüşhane kent merkezinde kesin olmayan resmi sonuçlara göre 80 sandıkta 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742'si sandığa gitmiş, 16 bin 75 geçerli oyun 6 bin 690'ını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini AK Parti adayı mevcut Belediye Başkanı Ercan Çimen almıştı. Seçimde 549 oy farkla Vedat Soner Başer Belediye Başkanı seçilmişti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gümüşhane'de AK Parti, Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti - Son Dakika

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