Gümüşhane Havalimanı Yıl Sonunda Açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2 milyon yolcu kapasiteli Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'nda da inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Altyapısını tamamladık, üstyapı çalışmalarına da devam ediyoruz. İnşallah yıl bitmeden bu projeyi açarak sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaret ve programları kapsamında Gümüşhane'ye geldi. Gümüşhane'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Uraloğlu, "Aktif havalimanı sayımız sadece 26'ymış, bugün 58 oldu. 32 havalimanını hizmete açtık, bunların 16'sını sil baştan yeniledik. Geri kalan 16 havalimanını da yeniden yaptık. Her yıl içerisinde 1,4 havalimanını hizmete açtık. Böyle bir örneğin dünyada olmadığını söyleyebilirim. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirken, bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. 7 Haziran'da Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçimlerimiz olacak. Toplam Türkiye genelinde 6 yerleşim yerinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelerinin seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde Tekke'de adayımız, mevcut belediye başkan vekilimiz Kemalettin Demirkıran'dır" ifadelerini kullandı.

'105 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Bakan Uraloğlu, Gümüşhane'ye 105 milyarlık yatırım yapıldığını ifade ederek, "Son 24 yıl içerisinde Gümüşhane'nin ulaştırma ve altyapısına yaklaşık 105 milyar liralık yatırım yaptık. Gerçekten kıymetli bir rakam. Bölünmüş yolumuzu 132 kilometreye, sıcak asfaltımızı 140 kilometreye çıkarmışız. İçerisinde 14,5 kilometre uzunluğunda Avrupa'nın en büyük çift tüplü tünelini barındıran Gümüşhane-Trabzon yolu başta yolu başta olmak üzere birçok önemli projeyi hayata geçirdik" dedi.

'ALTYAPISINI TAMAMLADIK'

Bakan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl hizmete alınacağını ifade ederek, "2 milyon yolcu kapasiteli Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda da inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Altyapısını tamamladık, üstyapı çalışmalarına da devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden bu projeyi açarak sizlerin hizmetine sunacağız" diye konuştu.