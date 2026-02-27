Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan\'ın son hali

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının birinci yıldönümü vesilesiyle Ankara'da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Öcalan'ın yeni mesajı okundu.

Yılmaz Güney sahnesindeki programda DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sürece ilişkin bir açılış konuşması yaparken, Abdullah Öcalan'ın son haline ilişkin fotoğraf karesi paylaşıldı.

"NASIL BİR ARADA YAŞANILIR TARTIŞMAK İSTİYORUZ"

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın konuşmalarının ardından İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu. İmralı'dan yeni mesajda, "Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz. Bu ilişki diyalektiğinin tarihsel bir özgünlüğü vardır. Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki temel metinler, Türk ve Kürt birliğini ifade ediyordu. 27 Şubat çağrımız bu birlik ruhunun canlandırılma girişimi ve Demokratik Cumhuriyet talebidir. Kandan ve çatışmadan beslenme mekaniğini kırmayı amaçladık. Sorunun tarihselliğini, ciddiyetini ve üretebileceği riskleri görmek yerine kısa vadeli dar siyasi çıkarlara göre hareket etmek hepimizi zayıflatır. İnkârı ve isyanı sürekli kılmaya çalışmak, en büyük kural dışılığı kural kılmaya çalışmaktır. Son iki yüzyılda tersine çevrilmek istenen kardeşliğin önündeki engelleri kaldırıyor, kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz. Nasıl bir araya gelinir ve nasıl bir arada yaşanılır tartışmak istiyoruz.

Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte Öcalan'ın son hali: