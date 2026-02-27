Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali - Son Dakika
27.02.2026 11:24
DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın birinci yıl dönümünde İmralı'nın ikinci mesajını okudu. Öcalan'ın son haline ilişkin fotoğraf karesi de paylaşıldı.

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının birinci yıldönümü vesilesiyle Ankara'da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Öcalan'ın yeni mesajı okundu.

Yılmaz Güney sahnesindeki programda DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sürece ilişkin bir açılış konuşması yaparken, Abdullah Öcalan'ın son haline ilişkin fotoğraf karesi paylaşıldı.

Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

"NASIL BİR ARADA YAŞANILIR TARTIŞMAK İSTİYORUZ"

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın konuşmalarının ardından İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu. İmralı'dan yeni mesajda, "Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz. Bu ilişki diyalektiğinin tarihsel bir özgünlüğü vardır. Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki temel metinler, Türk ve Kürt birliğini ifade ediyordu. 27 Şubat çağrımız bu birlik ruhunun canlandırılma girişimi ve Demokratik Cumhuriyet talebidir. Kandan ve çatışmadan beslenme mekaniğini kırmayı amaçladık. Sorunun tarihselliğini, ciddiyetini ve üretebileceği riskleri görmek yerine kısa vadeli dar siyasi çıkarlara göre hareket etmek hepimizi zayıflatır. İnkârı ve isyanı sürekli kılmaya çalışmak, en büyük kural dışılığı kural kılmaya çalışmaktır. Son iki yüzyılda tersine çevrilmek istenen kardeşliğin önündeki engelleri kaldırıyor, kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz. Nasıl bir araya gelinir ve nasıl bir arada yaşanılır tartışmak istiyoruz.

Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte Öcalan'ın son hali:

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    oooo akplilerin mhplilerin babası gelmiş 69 20 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Ali Haydar ve seyhedebali neredeler gelseler de bir yorum yapsalar 9 1
    ALİÇO null ALİÇO null:
    senin baban olmasın belirsiz insan seni 2 1
    eser demir eser demir:
    Aliço bunu dedine göre kabul ediyorsun 2 0
  • Burak üstün Burak üstün:
    bahçeli ve akp nin kankası 46 16 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    odana as la editör güncel fotoğrafını 33 4 Yanıtla
  • Suphi3423 Suphi3423:
    bu son dakika Haber sitesi’ne fazla güvenmeyin bazı yorumlarımızı yayınlamıyorlar işlerine geldiği gibi 29 2 Yanıtla
    Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    aynen katılıyorum. akp madalya takacak bu arkadaşlara 11 2
    Taner Avcı Taner Avcı:
    onlarında zoruna gidiyor birşeyler,İTRAİL e laf ettirmiyorlar mesela 2 1
    Yaman Auto Yaman Auto:
    doğru kardeşim 1 0
  • Erkan DRCNL Erkan DRCNL:
    BENIM DUSUNCEM HIC BIR ORGUT BUNU TANIMIYOR NEDEN IMRALIDAN CIKARTMAYA CALISIYORSUNUZ BIRAKIN ICERDE CURUSUN 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
