Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas heyeti ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyet ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmelerin ve Gazze'deki insani durumun ele alındığı öğrenildi. - ANKARA