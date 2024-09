Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan bu kapsamda New York'ta Türkevi'nde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed El-Busaidi ile bir görüşme gerçekleştirdi. - NEW YORK