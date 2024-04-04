Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

AK Parti'den Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Aşgın görevine başladı. Aşgın, mazbatasını alarak herkesi kucaklayarak görevini sürdüreceğini belirtti. Çorum'a faydalı işler yapmanın önemine vurgu yapan Aşgın, sevgi, erdem, doğruluk ve dürüstlüğün önemine dikkat çekti. Aşgın, halkla birlikte iyi ve kötü günlerde olacağını ifade ederek destek verenlere teşekkür etti.

04.04.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'den Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Aşgın görevine başladı.

Partililerle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Aşgın, burada yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak görevini yürütmeye devam edeceğini söyledi.

Çorum'a faydalı, güzel işler yapmanın en güzel ibadetlerden biri olduğuna inandığını belirten Aşgın, "Hemşehrilerimiz, gönülden gönüle görünmez köprü kurduğumuzu bu seçimde bir kez daha gösterdi. Bu seçimler bir daha gösterdi ki sevgiden, erdemden, doğruluktan, dürüstlükten daha güzel bir şey yok. Seçimler gösterdi ki esas olan tevazudur, samimiyettir, gayrettir." dedi.

Halkla iyi günde ve kötü günde beraber olacağını dile getiren Aşgın, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Aşgın, daha sonra Çorum Belediyesi'ne giderek, dualarla yeni dönemini başlattı.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, Çorum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:28 Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu
15:30 Beşiktaş’ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş'ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı
15:22 Şeyma Döğücü’nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu
13:50 Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu İşte MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son hali Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
17:04 Kanarya’dan bir rekor daha Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
16:45 Yemekteyiz’de kalburabastı krizi Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı Yemekteyiz'de kalburabastı krizi! Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı
16:13 Shakira, İngiliz aktör Lucien Laviscount ile ilişkiye başladı Shakira, İngiliz aktör Lucien Laviscount ile ilişkiye başladı
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 18:59:22. #1.12#
SON DAKİKA: Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement