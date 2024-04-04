AK Parti'den Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Aşgın görevine başladı.
Partililerle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Aşgın, burada yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak görevini yürütmeye devam edeceğini söyledi.
Çorum'a faydalı, güzel işler yapmanın en güzel ibadetlerden biri olduğuna inandığını belirten Aşgın, "Hemşehrilerimiz, gönülden gönüle görünmez köprü kurduğumuzu bu seçimde bir kez daha gösterdi. Bu seçimler bir daha gösterdi ki sevgiden, erdemden, doğruluktan, dürüstlükten daha güzel bir şey yok. Seçimler gösterdi ki esas olan tevazudur, samimiyettir, gayrettir." dedi.
Halkla iyi günde ve kötü günde beraber olacağını dile getiren Aşgın, kendisine destek olanlara teşekkür etti.
Aşgın, daha sonra Çorum Belediyesi'ne giderek, dualarla yeni dönemini başlattı.
Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile partililer katıldı.
Son Dakika › Politika › Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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